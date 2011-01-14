Jose Torres

El de ayer fue, a no dudarlo, el día más feliz que han pasado los niños damnificados del sur del Atlántico desde hace 44 días cuando huyeron de las inundaciones para refugiarse en albergues temporales.

Cantos, juegos y una merienda nutritiva hicieron parte de la ‘agenda’ que presidió la directora general del Bienestar Familiar, Elvira Forero, para tratar de aliviar en parte la tristeza de permanecer alejados de sus viviendas que siguen inundadas.

Estas actividades, que hacen parte de la estrategia del Gobierno Nacional ‘Retorno a la Alegría’, se replicarán en todos los albergues que funcionan en Sabanalarga, Candelaria, Ponedera y el corregimiento de Puerto Giraldo.

La funcionaria visitó los hogares temporales de los damnificados para verificar las condiciones en las que se encuentran los cerca de 35 mil niños y adolescentes afectados por la tragedia.

Elvira Forero explicó que el Bienestar Familiar está acompañando a estos damnificados para prevenir la violencia intrafamiliar, de tal manera que se garantice que los niños estén bien, a pesar de las dificultades.

El programa se desarrolla en carpas instaladas por el Bienestar Familiar, con el acompañamiento de 11 unidades móviles, de las que hacen parte profesionales en sicología, psicopedagogía, entre otras especialidades, para la atención integral de los menores de 5 años.

'Hoy están entusiasmados, con dedicación de sicólogos, trabajadores sociales del Bienestar Familiar, que los van a acompañar y a facilitar de alguna manera el trabajo y la situación de las familias. Básicamente el inicio del programa del ‘Retorno a la alegría’ es una estrategia que tiene el Bienestar Familiar con la Unicef, para garantizar que los niños vulnerados por la ola invernal, puedan tener momentos felices y la protección de sus derechos',expresó la Directora del Icbf.

El Bienestar Familiar también hará la revisión de los albergues, para que sean mejorados, teniendo en cuenta que algunas familias demorarán en retornar a sus casas. 'Si bien es cierto que las familias están en albergues, deben estar de la mejor manera posible y para ello está el Instituto acompañándolos con las unidades móviles.

Tenemos un censo a los que están entregando raciones de emergencia.

De acuerdo con la relación entregada por la funcionaria, en Atlántico estamos entregando 10.500 raciones para niños menores de cinco años. En el país estamos hablando 180 mil raciones en 550 albergues en el territorio nacional', informó.

Hogares infantiles. Igualmente, Forero señaló que se desarrollarán tres estrategias para solucionar el problema con los hogares infantiles que quedaron bajo el agua con la emergencia. La primera es la identificación de todos los hogares infantiles que no están funcionando. Esos niños serán atendidos en otras sedes, que están siendo identificadas para asignar la población a cada uno de ellos. Las instituciones que hoy están bajo el agua serán reconstruidas con una inversión proyectada entre los $500 y mil millones, dependiendo del estado en que quede la estructura después que sequen el agua.

La tercera estrategia es el apoyo que brindará el Instituto a las madres comunitarias, para el mejoramiento de las viviendas, de tal manera que puedan atender la primera infancia.

Por Denis Contreras