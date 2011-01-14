José Torres

Pese a que el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, ordenó la noche del miércoles que la supergrúa iniciara ayer las actividades de apoyo a las obras de taponamiento del boquete que se abrió entre Calamar y Santa Lucía, la supermáquina se mantuvo quieta con su supergancho abajo.

La razón habría sido una solicitud especial hecha por los ingenieros de las firmas UCO y Valorcon, que están a cargo de las obras de taponamiento, para que esperaran que el pilotaje se terminara de construir. A las 2:45 de la tarde de ayer faltaban 13 metros, según la información obtenida por EL HERALDO.

Los operarios de la supergrúa confirmaron que la máquina no ha trabajado.

Sostienen que están a la espera de las órdenes de los ingenieros para comenzar a llenar los sacos de arena de 10 toneladas, que serán ubicados a lado y lado del pilotaje, para proteger y reforzar la estructura.

Ahora se habla que la máquina solo comenzará a trabajar el fin de semana, una vez el martinete termine de colocar los pilotes.

'Solamente nos faltan unos trece metros y estamos confiados en que vamos terminar muy pronto, para iniciar en firme el proceso de evacuación de las aguas', explicó el Gobernador del Atlántico, quien visitó el sitio para inspeccionar como serán los trabajos de la supergrúa.