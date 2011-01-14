La disputa por el control de la Notaría Quinta de Barranquilla no termina. Para muchos la relevancia política, jurídica y económica que esta representa hacen pensar que la pugna va a dar mucho más de qué hablar. Más cuando en las calles se comenta que detrás de ella están las tres grandes casas políticas barranquilleras.

En el más reciente concurso de méritos, Cecilia Mercado, actual Notaria Décima (Grupo del senador Efraín Cepeda), ocupó el puesto 13 en una lista de 11 notarías disponibles. Dichas listas tienen vigencia de dos años, entonces, durante ese período de tiempo la notaria Cecilia Rodríguez, quien había ganado el derecho a un cupo no aceptó el cargo. Y el notario Antonio Guzmán llegó a los 65 años de edad por lo que se declaró impedido. De esa forma Cecilia Mercado entró a la lista de elegibles.

En abril del año pasado, la actual Notaria Quinta Rosalba Rueda de Jordán (Grupo del senador José David Name) también cumplió 65 años, por lo que automáticamente y según dice en el Estatuto de Derecho Notarial debería haberse declarado impedida y notificar a sus superiores para ser reemplazada.

Por esa razón y con base en el mismo Estatuto, Mercado decidió postularse para ocupar la vacante que supuestamente iba a dejar a Rueda. La ley, palabras más palabras menos, dice que cualquiera de los elegibles se puede postular en caso de que se presente una vacante de la misma categoría y en la misma circunscripción.

Lo extraño, es que casi un año después nadie se explica porque ni el Presidente de la República ni el ministro del Interior y de Justicia han decidido el caso, si son ellos los nominadores legales.

Rueda y Mercado no quisieron profundizar sobre el tema, pero por separado, ambas le dijeron a EL HERALDO que lo único que pueden hacer es esperar que sus superiores tomen las decisiones que correspondan.

Pero la historia tiene otra ‘pata’. El Notario Edgardo Berdugo, con sede en Puerto Colombia, se postuló para ocupar el puesto que supuestamente va a quedar disponible en la Notaria Décima. Inicialmente la postulación fue aceptada, pero luego le dijeron que no se podía por no ser del mismo ‘Círculo’. Como el proceso ha tenido algunas trabas Berdugo entabló una acción de tutela para ser aceptado pero todo ha sido infructuoso.

La ‘ñapa’, es que el abogado Víctor Polo (Grupo Char) tiene hace un mes aguantado y listo para firma presidencial su nombramiento como Notario Décimo. De ese modo ya nadie sabe quién se quedará con la tan anhelada Notaría Quinta, donde según versiones callejeras se facturan alrededor de $300 millones mensuales.