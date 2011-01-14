Archivo particular

Insatisfechos con la propuesta de algunas Empresas Promotoras de Salud (EPS) de seguir contratando con tarifas ISS 2001, los gerentes de los hospitales departamentales E.S.E. Cari, Juan Domínguez Romero de Soledad, Departamental de Sabanalarga y la E.S.E. Hospital Niño Jesús, manifiestan que se trata de un plan 'absurdo y poco honesto'.

Para los gerentes esta 'es una imposición de algunas EPS que, de manera dominante y con la complicidad del Estado, buscan su rentabilidad económica, por encima del derecho fundamental a la salud y a una vida digna de sus afiliados, sin que ninguna entidad estatal y territorial se pronuncie'.

En una reunión que se extendió por varias horas, los directores calificaron como deshonesto que las tarifas propuestas que imponen a los procedimientos e intervenciones sean a ISS 2001, lo cual representa una pérdida del poder adquisitivo de 10 años de diferencia, comparado con el incremento año tras año de los medicamentos, dispositivos médicos, salarios y servicios públicos.

Lo anterior implica que se verían afectados los usuarios, quienes son la razón de ser de los hospitales, puesto que algunas entidades de salud aceptan estas condiciones y las contienen estratégicamente, abaratando costos de manera perversa y con un producto final deshonesto, advierten los gerentes.

'¿Será que nuestro Presidente sabe de esto?, lo cual no es más que un claro desequilibrio económico y social que va totalmente en contravía de su programa de gobierno, situación que atenta contra la gente', dice un aparte de un comunicado de prensa que difundieron.

¿Dónde quedaron los acuerdos de voluntades? —agrega— de los cuales habla la ley, o ¿dónde queda el ordenamiento o la base de incremento a la UPC planteada por la comisión reguladora de salud Cres? Y después nos declaran inviables e intervenidas y nos pasarían a ser del resorte nacional, como lo contempla la reforma a la salud.

Los gerentes esperan que antes de reducir tarifas, se mantengan los acuerdos pactados y se le aplique el incremento coherente con lo establecido por la Cres en el alza de la UPC o, en su defecto, lo ajustado al salario mínimo. También aspiran a que la red distrital de salud adopte una posición similar, busque el bienestar de la población, altos indicadores de calidad en la prestación de servicios y la sostenibilidad de la red y la viabilidad a futuro del patrimonio público.

Advierten que no firmarán contratos con modalidades dañinas para los intereses institucionales, 'lo que redunda en una mala prestación de servicios por el no cumplimiento de las obligaciones presupuestales y de la política de calidad hospitalaria'.