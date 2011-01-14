Archivo Particular

Voceros de tres fundaciones bogotanas, sin ánimo de lucro que han llegado al Sur del Atlántico para adelantar acciones en beneficio de los perros y gatos callejeros o abandonados durante las inundaciones de esa zona del Departamento, denunciaron públicamente que la Fundación Sociedad Protectora de Animales y Medio Ambiente de Barranquilla está entorpeciendo las labores que ellos como voluntarios han emprendido para mitigar la emergencia sanitaria, generada por la muerte de varios los animales.

Días después que inició la tragedia en los municipios que están bajo las aguas, varias organizaciones no gubernamentales como Ecoverde, Valeria Martin, ‘Twitteratón’, provenientes de otras ciudades del país, comenzaron a buscar la manera de socorrer y albergar a los animales que fueron abandonados en las calles de las localidades inundadas.

No obstante, algunos miembros afirman haber sido víctimas de agresiones verbales por parte de Luz Estela Ordóñez, codirectora de la Fundación Sociedad Protectora de Animales.

Sandra Guzmán, miembro de la fundación Ecoverde, manifestó que Luz Estela Ordóñez en una ocasión llegó a la finca-albergue de Sibarco, prestada a Diana Alejo por la Corporación Autónoma Regional, arremetiendo verbalmente contra Guzmán y el capataz de la finca.

'Ella se acercó a recriminarnos de manera muy hostil, el hecho de que estemos albergando a los perros y gatos que hemos encontrado en los diferentes pueblos.

La invitamos a que se sumara a la causa y nos replicó aduciendo que no contábamos con un adecuado plan de acción por lo que debíamos detener nuestras labores', indicó Guzmán.

Diana Alejo, voluntaria, ratificó que los agravios por parte de la Directora de la Sociedad Protectora de Animales, han sido continuos desde que Alejo emprendió la cruzada por los perros y gatos.

Alvaro Mendoza, de la Corporación Técnica Ambiental, Ecoverde, sostuvo que durante la visita de Ordóñez, fue presionado para firmar una acta en la que constara las condiciones en las que se encontraban los animales albergados, entre tanto, según él, Ordóñez desaprobaba las acciones que ellos adelantaban.

De todo lo anterior, Luz Estela Ordóñez, señaló que se está satanizando la labor de la Fundación que lidera, toda vez que a ella se le señala de abanderar la eutanasia como solución a la emergencia y de no haber hecho nada productivo por la emergencia canina.

'Como fundación no solo debemos velar por los derechos de los animales, sino también por la seguridad de las personas si se trata de contagios por animales, así que la eutanasia es viable siempre y cuando esté fundamentada técnicamente como la solución', ratificó Ordóñez.

Enrique Amador, vicepresidente de la fundación Fundefauna, comunicó que la Sociedad Protectora de Animales de Barranquilla no cumple con su verdadero rol, que debe estar enfocado a preservar la vida y derechos de los caninos y otros animales en general, no la de tratar de influenciar a entidades y/o civiles para que opten por el sacrificio de animales.

'La Sociedad Protectora de Animales no debe actuar como una autoridad que limite o avale los esfuerzos adelantados por otras fundaciones y/o personas naturales que deseen trabajar en pro de los animales. Si un particular desea realizar obras en beneficio de los animales lo puede hacer, si es una fundación sin ánimo de lucro, pero eso no quiere decir que sea la autoridad competente para entrar a señalar', indicó Rafael Fontalvo, director del ICA.