El alcalde Alejandro Char Chaljub estaría pensando en una reestructuración de su gabinete de colaboradores para lo que resta de su período de gobierno, y en la misma estarían incluidos cuatro cambios, según informaciones conocidas por EL HERALDO.

El primer mandatario al parecer quiere oxigenar algunas áreas de la administración e inyectarles el dinamismo que le permita llegar con bríos al final de su gobierno.

Así las cosas, las modificaciones serían en la Secretaría de Salud, donde asumiría Martha Rodríguez, quien es la segunda de a bordo en este momento.

Luis Alexander Moscoso pasa de Salud a ser el Alto Consejero para la Inversión Social.

Al Damab llegaría Humberto Mendoza, quien hoy ocupa un cargo en Salud Pública.

También habría cambio en la Secretaría de Movilidad, donde sería relevado Alfredo Piñerez. Este sería reemplezado por Jaime Pumarejo Heinz, quien se viene desempeñando como Consejero para la Competitividad, manejando el tema de las concesiones.