José Torres

Día 44: Hoy los ingenieros a cargo del cierre del boquete terminarán de poner los tres pilotes que hacen falta para cerrar la cortina trasera. El sábado iniciarán con la cortina delantera, donde deben ir 32 pilotes.

Faltan 34,40 mt en pilotaje

Cierre

En la cortina trasera faltan 2.40 mt, mientras que en la delantera faltan 32 mt, para un total de 34,40 mt.

Caudal

El caudal de las aguas es de 750 metros cúbicos por segundo.

Velocidad

El agua del Canal del Dique viaja a una velocidad de 5 metros lineales por segundo.