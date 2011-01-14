ersion 1.00 Archivo particular

Ilusionadas con la noticia de que la Reina del Carnaval, Marcela Dávila, candidatas a Reinas de Reinas y el Rey Momo, Jairo Cáceres están adelantando una campaña para llevar artículos de aseo y alimentos, 56 familias damnificadas por el invierno, que pasan sus días en cuatro albergues de Ponedera, esperan con ansías un padrino que las ayude a salir de la desgastante incertidumbre, la monotonía y el abandono.

La ilusión nació el día en que los niños de esos albergues recibieron de manos de los delegados reales, regalos en el día de reyes y escucharon hablar sobre la campaña. Hoy esperan que llegue el 23 de enero para la realización de esta jornada lúdica y recreativa que hace parte de las acciones que viene desarrollando la Fundación Carnaval de Barranquilla en su propuesta de hacer este año un Carnaval Solidario.

Ya están listos los grupos folclóricos, los artistas y recreacionistas, pero todavía faltan donaciones. Están garantizadas las de 5 albergues de otra población en el Atlántico.

En esos albergues de Ponedera, sólo hay 53 hombre mayores de 16 años; 62 mujeres mayores de 16 años; 50 niños menores de 16 años, y 55 niñas menores de 16 años que están esperando: ropa interior, pijamas y calzado nuevo; artículos de aseo personal y para sus viviendas temporales; utensilios de plástico, pañales y alimentos.

De acuerdo a lo señalado por los organizadores de la jornada varias empresas ya han comenzado a organizar los aportes y anunciaron que irán a entregarlos personalmente. La caravana solidaria saldrá de la Casa del Carnaval el domingo 23 a las 9 de la mañana. Otras empresas están haciendo llegar sus donaciones a la Casa del Carnaval.

'¿No será que puedes armar un combo y ayudarnos en esta colecta? Anímate. Ellos nos necesitan. Lleva tus donaciones a Casa de Carnaval o acompáñanos en la caravana solidaria y sientas la satisfacción de dar, a quien realmente lo necesita', precisa un comunicado de prensa de la Fundación Carnaval de Barranquilla.

Los interesados en obtener mayor información pueden visitar la página web www.carnavaldebarranquilla.org