Rubén Mendoza, pescador del balneario de Puerto Colombia, no ha podido dedicarse a sus faenas desde hace una semana. Así le ocurre a otros 90 pescadores que derivan el sustento para su familia de esta actividad y que hoy se encuentran de brazos cruzados, ¿la razón? los fuertes vientos y las altas marejadas que tienen restringido la navegación y el acceso a los bañistas.

'No podemos trabajar en alta mar porque nuestras embarcaciones son artesanales, tampoco se puede pescar con atarraya en el muelle por los fuertes vientos y oleaje', dijo Mendoza.



Roberto Calvo Santiago, presidente de la Asociación de Pescadores del Litoral Atlántico, señala que no saben con exactitud cuánto han dejado de percibir porque desde el pasado noviembre hay restricciones, por lo que pide a sus compañeros paciencia y prudencia, porque la prioridad es acatar las recomendaciones.



'Nos dicen que a finales de enero nos afectarán dos frentes fríos por eso tenemos que estar pendientes y respetar las medidas de seguridad', dijo Calvo.



Miguel Ángel Padilla, casetero del sector del Muelle, asegura que este fenómeno es normal para esta época, al tiempo que hizo un llamado a los turistas para que sigan visitando las playas.



Considera que las banderas rojas instaladas como señal de peligro no deben ser motivo para que los turistas se alejen, pues pueden ir a las playas y disfrutar de la gastronomía porteña.



El capitán de fragata, Álex Ferrero, director (e) del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe, sostiene se registran fuertes vientos con velocidades de 36 a 45 kilómetros por hora y oleajes entre dos a tres metros de altura, por lo que las autoridades marítimas recomendaron extremar las medidas de seguridad para embarcaciones menores y el ingreso de bañistas.



Según Ferrero, las condiciones del viento aumentarán en horas de la tarde y noche.



Teniendo en cuenta que los vientos alisios que soplan en verano y que seguirán registrándose hasta marzo con mayor intensidad, las autoridades del Atlántico recomiendan a la ciudadanía revisar los amarres del techo de las viviendas, así como podar los árboles y revisar las instalaciones eléctricas y de telefonía.