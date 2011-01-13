Con mercados para cuarenta días, la Organización Mundial de Alimentos, en cabeza de su representante en Colombia, Praveen Agrawal, hace presencia en la tragedia invernal con la que mucha s otras entidades se han solidarizado. El día de hoy se trasladarán hasta los municipios de Manatí y Candelaria para tener un contacto más cercano con los damnificados.

De la misma manera, visitarán la zona del rompimiento del Canal del Dique en Santa Lucía. El día de mañana, los representantes de esta entidad se reunirán a las tres de la tarde con el Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa en las instalaciones de la Gobernación.