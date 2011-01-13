Desde hace 18 días un menor de nueve años tiene alojado en sus bronquios un alfiler que injirió accidentalmente. Irene Ríos, madre del niño, pide angustiada que el objeto sea retirado y no se explica por qué han demorado tanto tiempo en hacerlo.

El hecho se registró en la casa del menor en Valledupar, cuando éste jugaba con la aguja entre los dientes y fue mandado por su mamá a limpiar el cuarto. Él estaba arreglando sus juguetes y de repente tosió tragándose el alfiler, cuenta la señora Ríos.



María Quintero, directora del Hospital Materno Infantil de Caprecom, sitio en el que está recluido el niño, explica que al paciente le han realizado dos intervenciones quirúrgicas en las que lograron retirar la parte superior del punzante objeto.



Desde que fue remitido desde Valledupar hemos realizado las intervenciones necesarias, pero actualmente en el Atlántico no se cuenta con un cirujano de tórax pediatra, por lo que acá es imposible sacar completamente el alfiler, explica Quintero.



La especialista añade que durante el tratamiento han recibido el apoyo del Hospital del Niño, en Buenos Aires, Argentina, y del Santa Clara en Bogotá, este último sería el centro de salud al que sería remitido el menor para que se le extraiga completamente la aguja.



Ya pedimos la remisión, ahora sólo falta que la EPS, Saludcoop, de el visto bueno para que el niño sea enviado a Bogotá, anunció Quintero.



Según los especialistas que han tratado el caso, es sorprendente que hasta el momento el objeto punzante no haya afectado al menor, ya que podría y haber presentado, entre otros, desgarre de los bronquios o infecciones, pero hasta el momento el niño está estable.