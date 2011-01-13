El Heraldo

Dictan taller por el buen trato y la convivencia, en Baranoa

Hasta mañana viernes se seguirá implementando el taller ‘El buen trato, una ruta hacia la paz’, organizado por el Ministerio del Interior, la Alcaldía de Baranoa y el Centro de Convivencia Municipal. La jornada busca contribuir al fortalecimiento de los procesos de convivencia, violencia intrafamiliar, y mantenimiento de las relaciones armónicas entre la comunidad y las instituciones.

Operativos por el espacio público en Soledad

Tres ventas de pescado, un puesto de frutas, dos restaurantes ambulantes y una bodega de reciclaje, ubicados en la Avenida Las Torres, sector de la calle 55 con carrera 42A, fueron reconvenidos por ocupar indebidamente el espacio público durante un operativo desarrollado por la Empresa de Desarrollo Urbano de Soledad, Edumas, el secretario de Gobierno, Rafael Rodríguez, y el Instituto de Tránsito, con el apoyo de la Policía Nacional. Debido a las quejas presentadas por la comunidad, las entidades coordinaron acciones y de manera conjunta se realizó la visita de inspección en la que se determinó un plazo de 8 días calendario para que los 7 negocios infractores retiren del espacio público sillas, mesones y demás mobiliario y utensilios.

Reunión de docentes de las zonas inundadas

Los docentes de las escuelas de los municipios del Sur afectados por inundaciones y los de los que han albergado familias deben asistir a la reunión sobre directrices del periodo académico. Lugar: Sociedad de Pensionados (Cra 47 Nº 60-22). Hora: 8:30 a. m.

En Galapa, ultiman detalles para el Carnaval 2011

En una reunión sostenida entre el alcalde de Galapa, Régulo Matera, con los representantes de los diferentes grupos folclóricos del municipio se definieron algunos temas con el objetivo de ultimar detalles referentes a la organización del Carnaval Galapa 2011. En el encuentro se dio a conocer el nombre de la joven Aura Castro Ortega, de 18 años, como la reina de las fiestas.

Reorganizan servicio farmacéutico del Juan Domínguez Romero

El personal del Hospital Departamental Juan Domínguez Romero, Soledad, recibió entrenamiento del Ministerio de la Protección Social y la Universidad del Rosario para fortalecer la gestión de medicamentos. Con la reorganización de los servicios farmacéuticos durante las 24 horas, se espera evitar eventos adversos como consecuencia de cambios de dosis o de medicinas por otras.

Consejeros de la CRA anuncian respaldo al gobernador Verano

Los miembros del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, CRA, anunciaron de manera unánime su respaldo a la toma de decisiones del gobernador, Eduardo Verano, tanto en la atención como en la búsqueda de soluciones de corto, mediano y largo plazo para resolver el grave impacto social y económico que dejan las inundaciones en el Sur.

El arte también se une a colecta pro damnificados

Hace dos días llegó a las instalaciones de la Cruz Roja una obra de arte donada por la Galería Toño, con el propósito de ser subastada para recolectar fondos a beneficio de las comunidades afectadas tras la emergencia de la ola invernal.

Así como esta galería, también son varias las empresas que se han unido a esta noble causa. Por lo anterior, se recomienda a las empresas que aún no han llevado a cabo sus donaciones a las comunidades damnificadas, que no solamente pueden hacerlo con mercados, ropa y artículos de aseo, sino también desde su misma gestión empresarial. Un gran ejemplo de ello lo constituyen compañías como Servientrega, al entregar un camión con su conductor de tiempo completo y combustible gratis. Así mismo, realizó Gases del Caribe al entregar copias de sus planos para la mejor ubicación de los afectados, entre otras. Todos tenemos algo que aportar.