El Heraldo

Al inspeccionar el avance de obras en la nueva Plaza de San Nicolás, en el corazón del Centro Histórico, el alcalde Alejandro Char Chaljub manifestó que representa una espectacular recuperación del espacio público, generando una nueva postal de Barranquilla que se suma al Parque Cultural del Caribe, el estadio Metropolitano, el puente sobre el río Magdalena y nuestro Carnaval.

En la nueva plaza trabajan a toda máquina varias cuadrillas de obreros en la colocación del mobiliario, la terminación de los andenes, bordillos, instalación de postes para las luminarias y los acabados de una gran estructura metálica que soportará una cubierta en madera para dar sombra al corredor comercial y al área para la celebración de espectáculos públicos en un espacio concebido como cívico y lúdico.

'Para dar paso a esta gran obra, 450 vendedores se movieron y la Administración Distrital trabaja para lograr su digna relocalización. Precisamente el próximo lunes una delegación de estos comerciantes viajará con nosotros a Guayaquil, Ecuador, para conocer la experiencia de esta ciudad que logró la reubicación de 45 mil vendedores que invadían sus áreas públicas', puntualizó el alcalde Char.

El mandatario distrital anunció que el Distrito ya está negociando unos lotes cercanos a la plaza, para lo cual ha destinado 5.000 millones de pesos, y allí se espera reubicar a los primeros vendedores, pero que también se estudia la posibilidad de la instalación de mercados satélites.

De acuerdo con el ingeniero Carlos Córdoba, representante de la firma constructora CCA Ingenieros, la nueva Plaza de San Nicolás es una obra ejecutada en un 97 % y su conclusión está prevista para dentro de cuatro semanas. En la reconstrucción de la Plaza de San Nicolás el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura, invirtió 5.830 millones de pesos y hace parte de un plan de recuperación de cinco grandes espacios públicos en el Centro Histórico de Barranquilla.