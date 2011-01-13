Cuando un joven deja su ciudad para estudiar lejos de ella lo primero que desea al regresar es disfrutar de sus vacaciones al lado de su familia y amigos, además de descansar y pensar únicamente en actividades como ir a playa, salir a bailar o simplemente, dormir hasta muy tarde. Este es el caso de Valentina Rosas, una joven estudiante de la universidad Jorge Tadeo Lozano, de Bogotá, quien no precisamente retornó a Barranquilla para todo lo anterior, sino también a unirse a la campaña 'Voluntarios de apoyo' que está llevando a cabo la Cruz Roja, Seccional Atlántico.

Valentina, en compañía de muchos amigos que al igual que ella buscaban formas de ayudar diferentes a la entrega de donaciones, se dirigieron a la sede de este organismo de socorro y ofrecieron sus servicios. Así mismo, se organizaron en grupos de diez personas, para así poder canalizar sus esfuerzos en diferentes tareas: clasificación de alimentos, artículos de aseo, ropa y demás elementos que son estos momentos vitales para la supervivencia de las comunidades afectadas. Es importante destacar que casi todos estos jóvenes voluntarios son estudiantes de universidades fuera de la capital del Atlántico.



'Le quiero decir a los jóvenes que vengan a colaborar, el país está sufriendo a causa de la pobreza, la gente está sin casas, están durmiendo en las carreteras y necesitan de mucha ayuda', con estas palabras la joven invitó a todos los jóvenes barranquilleros y de la Región Caribe a que se unan a esta importante labor como dadores de tiempo y energía, además de ser multiplicadores de estas ideas en su entorno más cercano, las cuales beneficiarán a centenares de jóvenes y sus familias que se encuentran damnificados.



Así como el grupo de Rosas, en la visita que realizó EL HERALDO a la Cruz Roja encontró a muchos otros jóvenes llegando para colaborar. 'Todos los voluntarios que han venido desde que comenzó la tragedia suman en total 824 horas de servicio.



Para nosotros esto es muy importante, pero lo es mucho más para los afectados. La idea es que quienes no han venido lo hagan y quienes ya aportaron con su esfuerzo puedan regresar', dijo Luis Rodrigo Ruiz, encargado de los grupos juveniles.



De la misma manera, Ruiz expresó positivamente sorprendido que muchos habían asistido a las jornadas de ayuda con sus grupos familiares.'Papás, mamás, hermanos, todos han venido a cooperar', concluyó Ruiz. Todos permanecen en la sede desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde,hora en que cesan las actividades. Es importante resaltar que estos jóvenes apenas ingresan reciben una inducción, un emblema y un refrigerio.



Además, quedan registrados en la base de datos de la institución con el fin de que en años venideros puedan vincularse formalmente con la misma y pueden solicitar un certificado que respalde su actividad en caso de necesitarlo para algún trámite especia, ya que no reciben dinero ni ningún otro tipo de prebenda más que el de su satisfacción personal.