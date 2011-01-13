Con una inversión de $530 millones, el Gobernador del Atlántico Eduardo Verano, inauguró el parque de Convivencia del sector de La Dicha, en Palmar de Varela.

Esta obra fue entregada a la misma comunidad que será la encargada de su administración, sostenimiento y preservación.

Durante el evento, los niños representados por Valeria Lazcano, suscribieron el compromiso de cuidar el parque, haciéndose partícipes de las actividades que allí se desarrollen y promoviendo cultura ciudadana no solamente con el parque sino con la misma comunidad.

El secretario de Planeación del Atlántico, Pedro Lemus, dijo que este es uno de los mejores centros de recreación del Departamento y destacó que la comunidad de Palmar de Varela puede disfrutar de una infraestructura que está a la altura de cualquier parque en Barranquilla. En la obra se hizo una inversión de $530 millones, recursos provenientes de la Tasa de Seguridad.