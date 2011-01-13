La fuerza de la corriente del agua que lleva el Canal del Dique está dificultando los trabajos de instalación de los pilotes, para la construcción de la estructura que será rellenada con sacos de arena de dos toneladas cada uno.

Esto servirá para taponar el boquete que se formó con el rompimiento de la vía entre Calamar y Santa Lucía.

Los ingenieros de Valorcon, una de las dos firmas que se encargan de las obras, explicaron que faltan 18 metros para terminar de construir el pilotaje, los cuales corresponden a la zona más profunda del canal, y con mayor fuerza de la corriente. 'Este sector, explica uno de ellos, es lo que llamamos el punto crítico del boquete. Aquí debemos trabajar con mucho cuidado, para evitar algún incidente. Por esa razón, no nos atrevemos a decir si terminamos en cuatro o cinco días, o si nos tardamos una o dos semanas más'.

Posteriormente, comenzará la etapa de relleno del pilotaje con el sistema big bag (sacos grandes con dos toneladas de arena cada uno). Este trabajo se debe realizar simultáneamente a lado y lado del boquete, con el fin de mantener el equilibrio en la fuerza de la corriente del agua que todavía sigue entrando por el boquete.

Los operadores de la supergrúa esperan que para esta etapa de las obras puedan apoyar las labores, siguiendo las recomendaciones de los ingenieros, para evitar un incidente como el del lunes.