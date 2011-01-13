El Heraldo

'Muy pronto terminarán los trabajos de cierre del boquete por donde están entrando las aguas del canal del Dique que inundaron el sur del Atlántico', afirmó el Gobernador Eduardo Verano durante la inspección de las obras.



El mandatario departamental estuvo en la súper grúa que será la encargada de ejecutar la etapa final de los trabajos, en la cual se colocan los jumbo bags en

la estructura de pilotes que está siendo terminada. 'Solamente nos faltan unos doce metros y estamos confiados en que vamos terminar muy pronto, para iniciar en firme el proceso de evacuación de las aguas', explicó el Gobernador del Atlántico.

Día 43

Ayer terminaron de colocar la cortina de pilotes trasera. Hoy iniciarán con la delantera. Una vez se termine la instalación de los pilotes comenzarán a llenar los‘Big Bags’ en los vanos. Estos son 9.

Faltan 12 metros

Caudal

El caudal de las aguas es de 750 metros cúbicos por segundo.

Velocidad

El agua del Canal del Dique viaja a una velocidad de 6 metros lineales por segundo.

Profundidad

Entre la superficie del boquete y el fondo del mismo hay una profundidad de 18 metros.