Un menor muerto y otro herido dejó un enfrentamiento de pandillas en el sur de la ciudad. El hecho se registró anoche en el barrio 7 de Abril donde murió Wilson Junior Carmona, de 16 años de edad.

Al parecer, los menores fueron a presenciar una pelea entre pandillas de 7 de Abril y Carrizal y un hombre los atacó con un arma de fuego, matando a uno e hiriendo a otro, creyendo lo iban a atracar.

El occiso recibió un disparo de arma de fuego a la altura del corazón, mientras que su amigo, identificado como Robín Aldair Muñiz Noriega, de 16 años de edad, registra una herida en el hombro derecho.

La víctima residía en la calle 51B número 2-15 de Carrizal.