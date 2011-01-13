Como parte de su labor humanitaria en el país, en esta oportunidad la Organización Minuto de Dios estará el día de hoy en horas de la mañana presente en dos municipios del sur del Atlántico que se encuentran en emergencia tras el rompimiento del Canal del Dique.

Esta caravana estará encabezada por Ernesto Peláez Toro, director Nacional del Minuto de Dios, y Jaime Jácome, director Seccional Norte. De la misma manera, contarán con el acompañamiento del Padre Alberto Linero Gómez.

Las ayudas que entregarán incluyen ropa, alimentos y artículos de aseo, además de elementos plásticos de hogar donados por la empresa Vaniplast.