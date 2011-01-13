Las actividades académicas se inician este 24 de enero en todas las instituciones educativas del Atlántico, excepto en las 68 instituciones que sirven como albergues a los damnificados del Sur y las 14 que aún permanecen bajo el agua.

Así lo manifestó ayer la secretaria de Educación Departamental, Lilian Ogliastri, quien señaló que el calendario escolar en los colegios que sirven de albergues se estará iniciando, en dos semanas aproximadamente, cuando estén listos los campamentos que se construyen para trasladar a los damnificados.



'El 17 de enero deben iniciar jornada académica de capacitación y formación todos los maestros, independientemente de cualquier situación, y en una Resolución que se expedirá quedará establecido donde debe ir cada maestro que tienen los colegios en condición de albergue o de inundación', precisó.



En algunos casos en que los niños tienen sus colegios inundados o en condiciones de albergues, están siendo reubicados en otras instituciones educativas y podrán iniciar sus clases también el 24.



Son 108 mil alumnos los que tiene el Atlántico, pero hasta ahora hay matriculados 81 mil, los 28 mil restantes están en zonas de albergue o en Barranquilla.



'Este viernes se hará una gran jornada en donde todos los funcionarios van a salir a buscar a cada niño para registrarlo. Por ejemplo en la urbanización La Playa hay 50 niños, hay procesos de formación académica que son multigraduales, y con autorización del ministerio de Educación Nacional que me permita operar en estos sitios distintos, arriendo una casa y manejo a los niños que son de mi matricula', explicó.



Ogliastri dijo que la matricula del Departamento debe ser respetada por las condiciones especiales en las que está y por ello solicitó al gobierno nacional que le autorizara operar donde quiera que estén sus niños, mientras se organizan los procesos del Departamento.



Además, los colegios que tengan disponible una de las jornadas también serán utilizados para impartir clases a los niños damnificados.



Los municipios que tienen colegios utilizados como albergues son Ponedera, Sabanalarga, Baranoa, Manatí, Polonuevo, Galapa, Suan, Tubará y Candelaria. Las clases se normalizarán a medida que se vayan desocupando.