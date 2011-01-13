Internet

El programa de Comunicación Social y Periodismo de la Fundación Universidad del Norte, en la capital del Atlántico, lanzó oficialmente su Doctorado en Comunicación con una acreditación oficial por 7 años, acción que la convierte en la primera universidad del país que ofrece el ciclo completo de formación profesional para este programa académico.

Bajo resolución No. 12634 del 27 de diciembre de 2010 del Ministerio de Educación Nacional, el programa con 16 años de experiencia ofrece a los profesionales una opción más de estudio acreditado internacionalmente.

Según el director de programa de esta facultad, Doctor Jesús Arroyave, 'la universidad cuenta con el periodo más amplio de acreditación por periodo de 8 años para su programa de pregrado y de 7 para su doctorado'.

Noticia en desarrollo