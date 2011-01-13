El Ministerio de Educación Nacional aprobó el primer Doctorado en Comunicaciones en el país a la Universidad del Norte.

Jesús Arroyave, director del Departamento de Comunicación Social, dijo que tener un Doctorado significa que la Universidad del Norte está en capacidad de formar investigadores al más alto nivel, tanto como se forman en Europa o en los Estados Unidos.

'Nosotros en parte tenemos la estructura norteamericana. Esto, porque algunos de los docentes que trabajan en el Departamento se han educado en Inglaterra o en los Estados Unidos. Pero también incorporamos aspectos de los doctorados europeos y parte de esto está presente en la propuesta. Entonces, es una propuesta original que surge del Departamento de Comunicación Social de Uninorte, de una estructura propia de la División, pero acoge un poco la propuesta doctoral de la formación norteamericana con la formación europea'.

Señaló que esta es una noticia extraordinaria para el país, porque una de las limitantes de los colombianos a nivel internacional es que tiene una oferta muy limitada de postgrados.

Mientras que en Colombia existen alrededor de 70 programas de pregrado (Roveda, 2005), la oferta de postgrado, en particular maestrías, se reduce a solo 3 programas, uno de ellos ofrecido por Uninorte. Ello convierte a Colombia en uno de los países de América Latina donde la oferta de postgrado en Comunicación es de las más limitadas.

Este Doctorado iniciará clases en el segundo semestre de este año con un grupo no mayor a 10 estudiantes con el fin de conservar la calidad y exigencia.