José Torres

Desde el 30 de noviembre, fecha en la que se rompió el canal del Dique entre Calamar y Santa Lucía, los alcaldes de los municipios afectados por las inundaciones han tenido dificultades para gobernar por las condiciones en que permanecen sus poblaciones.

La mayoría de los pobladores se trasladó hasta Sabanalarga, Soledad, Malambo y Barranquilla.

El problema más grave lo enfrentan los alcaldes de Santa Lucía y Campo de la Cruz, cuyas oficinas se encuentran bajo el agua, por lo que han resuelto despachar desde Barranquilla, sin olvidarse de sus pueblos.

Sus días como gobernantes transcurren entre reuniones en la Gobernación del Atlántico y visitas a los damnificados, en el lugar donde se encuentren, para verificar si están recibiendo ayudas y atender otras necesidades. También sacan tiempo para ver cómo van las obras en el boquete y mirar el nivel de las aguas en las viviendas.

Oswaldo Santana, alcalde de Santa Lucía, tiene su despacho en una casa que arrendó por 450 mil pesos en la calle 41 No. 41B-47, barrio San José. Desde ahí coordina todas las labores con la Gobernación para atender a las familias santalucenses, en una maratónica jornada que comienza a las 7 de la mañana y termina pasadas las 10 de la noche.

'Acá atendemos todos los requerimientos de la gente que llega a buscar ayuda y a inscribirse en el censo. Algunos funcionarios de la Alcaldía se dedican a digitar el censo, pero otros nos vamos a visitar a las familias que están en otras poblaciones, por ejemplo Sabanalarga y Soledad, y en algunos barrios de Barranquilla', explicó Santana.

La casa la ocuparán durante un mes, tiempo en el cual esperan que el municipio quede totalmente seco y se puedan iniciar las labores de retorno de las familias. Hoy el 80 por ciento del municipio está seco, pero falta terminar los trabajos de limpieza y desinfección de las casas y calles, puesto que las condiciones sanitarias y ambientales, según el alcalde Santana, no son buenas.

Aunque reconoce que gobernar a la distancia es complicado, acepta que hay que ponerle el pecho a la emergencia.

Dice que ahora, su prioridad es gestionar los recursos para seguir atendiendo a los damnificados y reconstruir a Santa Lucía.

En el caso de Campo de la Cruz, su alcalde Carlos Gutiérrez también despacha desde Barranquilla. Aún no tiene una sede fija, pero la Gobernación lo ayudará a conseguir una para atender a la población.

Manatí y Repelón

La emergencia por las inundaciones golpeó a Manatí y Repelón en las partes bajas de esas poblaciones. Las sedes de las dos alcaldías no sufrieron estragos en sus estructuras, por esa razón no fue necesario su traslado.

La alcaldesa de Manatí, Silvia Pérez, permanece en el municipio, aunque le toca viajar a Barranquilla constantemente para las reuniones de la sala de crisis.

Ayer, por ejemplo, estaba gestionando otra planta para tratar el agua que están usando para el consumo de los habitantes de la población y los damnificados.

En el caso de Repelón, su alcalde César Sáenz solo viaja a Barranquilla cuando es citado por la Gobernación a fin de coordinar las ayudas. El resto lo dedica a atender a los afectados. En estos días se inició la desinfección de las casas, teniendo en cuenta que los niveles del agua bajaron.

Por Denis Contreras