Luis Rodríguez

Las casas de El Concorde permanecen con puertas y ventanas cerradas, y no es por la inseguridad sino por el nauseabundo olor de las aguas negras que tienen invadido ese barrio de Malambo desde hace unos tres meses.

Mary Cielo Estupiñán, vecina del sector, asegura que desde mediados del pasado diciembre, cuando se le venció el contrato a la empresa Operadores de Servicios del Norte S.A., encargada de la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado en el Municipio, la filtración de aguas servidas ha venido en aumento.

Con pequeñas masas de Vick Vaporub en las fosas nasales para disipar la hediondez, Estupiñán dice que la cuadra más afectada es la calle 26, entre carreras 27 y 28, donde hay un enorme cráter en el deteriorado pavimento que brota desperdicios humanos.

El desagradable pozo comenzó como una pequeña zanja, que se fue haciendo cada vez más grande por la filtración y el constante paso de buses de servicio público, que ahora tienen que desviarse porque la comunidad cerró la vía.

Problema de salud pública. A una cuadra de ahí, en la carrera 28 con calle 25, hace ocho días le diagnosticaron dengue hemorrágico a Carlos Medina, de 9 años, quien se encuentra en delicado estado de salud en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica de la Costa.

Guillermo Ruiz, promotor ambiental del barrio, cree que la enfermedad del niño es producto del estancamiento de aguas negras, donde se reproduce el mosquito que la transmite.

En la misma zona, exactamente en la casa ubicada en la carrera 27 No. 26-06, vive otro enfermo, llamado José Humberto Marín, quien padece de insuficiencia renal desde hace seis años, por lo que le practican diálisis tres veces por semana.

El vecino, de 69 años, cuenta que después de las terapias queda muy debilitado y siente que se ahoga por el encierro en que permanece la vivienda para evitar los malos olores.

'Esta situación se veía venir desde que el Alcalde terminó el contrato con Operadores del Norte sin antes haber escogido un nuevo operador', indica Marín.

Ayer en la tarde la comunidad esperaba la llegada del ingeniero José Vásquez, contratado por el Municipio, para hacer un diagnóstico de la desesperante problemática de El Concorde.

Alcalde no responde. EL HERALDO intentó obtener un pronunciamiento de Adolfo Bernal, pero el burgomaestre, quien hasta hace poco estaba de vacaciones, no contestó su celular. La población afectada tampoco ha podido localizarlo.