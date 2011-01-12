Jairo Buitrago

Desde el 15 de junio de 1980, cuando la empresa Aerocóndor suspendió operaciones, los 1.371 trabajadores que quedaron cesantes hasta la fecha no han recibido el pago de sus prestaciones sociales.

La paciencia ya se les acabó, por eso ayer realizaron una nueva protesta en las afueras del Centro Cívico paralizando por espacio de cuatro horas el tráfico vehicular en la carrera 45 entre las calles 38 y 39.

Víctor Hugo Prada, directivo del sindicato, dijo que 200 de los ex trabajadores de la empresa han fallecido esperando el pago de sus pensiones.

Desesperados por la situación, muchos de los miembros del sindicato amenazan con participar en un suicidio colectivo, frente a las instalaciones del Centro Cívico de Barranquilla como protesta para demostrar a través de los medios de comunicación que en Colombia se violan los derechos humanos y de los trabajadores, condenándolos a la muerte. Aún no se ha establecido el día ni la hora.

'Hace 30 años la empresa se declaró en quiebra y todavía el Juez primero Civil del Circuito, Luis Donado Arellana, no ha dictado una sentencia desconociendo además un fallo del Juez Primero Laboral de Bogotá que ordenó pagarle al Seguro Social y un crédito de $7 mil millones a los trabajadores', dijo Prada al señalar que no sabe qué pasa con la justicia colombiana, por qué tanta dilación, por lo que los ex trabajadores pidieron al Presidente Juan Manuel Santos que tome cartas en el asunto.

Julio Hurtado, vicepresidente de la organización, dijo que acordaron para hoy a las 9 a.m., una mesa de trabajo con el secretario del Interior, Antonio Abello, razón por la que decidieron suspender la protesta.