Los ingenieros norteamericanos Matt Milinski y José González inspeccionaron ayer el boquete y algunos de los municipios inundados para presentar una propuesta al gobierno departamental y nacional para el descargue de las aguas, posterior al cierre del boquete.

Ambos son expertos de la firma contratista MWI, fundada en 1926 en Florida, que logró sacar el agua del Katrina en New Orleans, evacuó las aguas de California y la del río Mississippi en EU. Indicaron que esta es una emergencia mayor a la que produjo el Katrina y se requiere un trabajo de ingeniería muy coordinado.

'El desagüe se puede hacer con un minucioso trabajo de ingeniería y utilizando bombas muy grandes y especiales'. Esta sería una propuesta con un costo elevado porque habría que traer unas bombas de 32 pulgadas, y el transporte de esos equipos y de las tuberías es alto, porque también habría que traer barcazas y grúas. Es un trabajo mancomunado que requiere de muchos recursos.