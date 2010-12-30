agua3012.jpg

A partir del 2011 los subsidios del servicio de agua potable que beneficiaban a más de 75 mil soledeños serán desmontados parcialmente.

En términos prácticos, la medida quiere decir que en la facturación de enero los usuarios de los estratos 1 y 2 del municipio tendrán que asumir el costo de ese excedente, lo que incrementará las tarifas.

La decisión, según información suministrada por la empresa Triple A, fue tomada por el requerimiento hecho por el alcalde municipal José Zapata a la empresa.

La historia. A través del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos, FSRI, se financiaban los subsidios de los estratos 1 y 2 de Soledad. Los recursos provenían de las contribuciones hechas por los usuarios de los estratos 5 y 6 de Barranquilla, y el sector comercial e industrial.

Con la caída del Artículo 3 del Decreto 057 del 2006 Soledad deja de recibir dichas contribuciones y ahora no le alcanza para cubrir el déficit, porque la administración dice que solo dispone de $261 millones mensuales y la factura es de aproximadamente $700 millones.

Por lo anterior la Alcaldía solicitó a la Triple A que se ajusten los subsidios a la disponibilidad presupuestal.

Con esa solicitud los subsidios pasarían de un 40% a un 18% en el estrato 1 y de un 21% a un 14% en el estrato 2. Siendo el realmente perjudicado el estrato más bajo donde el servicio aumentaría un promedio de $10 mil mensuales.

Para algunos ha faltado gestión por parte de la Administración para buscar otras formas de financiación y no dejar el peso a cargo de los usuarios.

'en manos del concejo'. El alcalde (e) de Soledad, Carlos Lozano, le dijo a EL HERALDO que la Alcaldía, previendo la situación, le presentó este año al Concejo Municipal una propuesta de adición presupuestal para tal fin, pero que este no la aprobó.

'Somos conscientes que se ha causado un mayor valor pero esperamos que el Concejo nos autorizará cubrirlos a través de traslados presupuestales el próximo año. Lo otro es que el contrato determina unos montos y nosotros no podíamos pagar más de lo que se establece allí y los concejales no autorizaron pagar esos mayores valores'.

Lozano también dijo que están pensando cómo hacer para cubrirle esa diferencia a la Triple A pero el pago ha sido normal.

'Hemos pagado hasta el mes de octubre, estamos esperando que la interventoría liquide el mes de noviembre para cancelar la factura que nos enviaron. Es necesario ponernos de acuerdo con la Triple A, con base en una proyección de las facturas, pero

sin el CMI (costo medio de inversión) porque la empresa no está invirtiendo nada en Soledad. Eso indudablemente va a bajar la tarifa y el subsidio' agregó el funcionario.

Por: Rainiero Patiño Martínez.