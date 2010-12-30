Los contratos de las últimas grandes obras de la ciudad han caído en manos de cuatro importantes empresarios de la ciudad, cuyas firmas se han unido con otras muy reconocidas en la región y el país, en consorcios o uniones temporales, con el fin de ganar los procesos de licitación pública.

Los nombres que más se repiten en los contratos son las firmas de Sergio Torres Reátiga, Carlos Vengal Pérez y Edgardo Navarro, quienes —según la calificación de las licitaciones— han mostrado un músculo financiero que les ha permitido resultar vencedores frente a las propuestas presentadas por otras firmas oferentes. También repite Valores y Contratos —Valorcon—, firma que construyó gran parte del sistema de transporte masivo, algunos tramos viales de ‘Barrios a la Obra’ y el puente de la Circunvalar con carrera 38.

Además, han ido ganando terreno firmas como MCI, de Bucaramanga, y otras como A Construir Limitada, donde la familia Daes, del Grupo Tecnoglass, tiene algunas acciones.

No obstante estas evaluaciones, algunos ingenieros reconocidos de la ciudad, que pidieron reservar su nombre, cuestionan que siempre sean las mismas firmas las que se 'alcen con los grandes contratos de la administración pública'. ¿Acaso es suerte?

Para el secretario Administrativo del Distrito, Yesid Turbay, el problema radica en que son pocas las firmas que se atreven a presentar propuestas. En algunos casos porque no tienen el músculo financiero que exige la ley como requisitos para garantizar la ejecución de los contratos de obras, y en otros porque simplemente no les interesa.

'Nosotros no podemos obligar a ninguna empresa a presentar propuestas. La norma permite crear uniones temporales y consorcios para cumplir los requisitos de Ley, que son muy exigentes en el caso de las obras costosas, como las que se están adjudicando, porque hay que garantizar que se ejecuten tal como lo dice el contrato de obras', expresó Turbay.

Los cuatro proyectos adjudicados en las últimas dos semanas tiene un costo cercano a los 250 mil millones de pesos. Las obras comienzan en enero.