Muchos papás se inquietan por no saber qué hacer con sus hijos en esta temporada de vacaciones, debido a que el tiempo libre de los niños se cruza con el tiempo de trabajo de ellos, lo que genera dificultades para realizar algunas actividades en compañía. Sin embargo, la creatividad, las ganas y la imaginación pueden hacer de estas vacaciones un tiempo para convertir la casa en un espacio divertido para los juegos, en el que se pueden usar objetos cotidianos y crear nuevos mundos con sus hijos.

La Corporación Día de la Niñez, entidad líder en el país en temas de lúdica y pedagogía a través del juego, presenta algunas recomendaciones a padres para un buen aprovechamiento de las vacaciones que comienzan y les ofrezcan a sus hijos espacios de diversión y juego sin tener que ir muy lejos. Por ello, no es necesario pagar costosos cursos recreativos ni buscar familiares para que se queden con los pequeños mientras usted trabaja. Pero sí es muy importante que durante esta época los padres incentiven y propongan cada día como un nuevo reto para jugar.

'El juego se caracteriza por ser un espacio para la asimilación de la realidad y no tener acceso a él se refleja en los vacíos con los que crecen los niños de hoy, como la falta de tolerancia al fracaso, el individualismo, la depresión y la consideración del suicidio como una forma de resolver sus conflictos, entre otros. Por eso es muy importante que desde los primeros meses, aún desde el vientre, se le ofrezca al niño un ambiente para el goce y de disfrute del juego', afirma Imma Marín, pedagoga española e invitada especial del III Encuentro Internacional de Ludotecas y Educación realizado en Colombia en meses pasados.

Si usted, padre de familia, está interesado en brindarle compañía a su hijo durante su tiempo libre, le sugerimos algunas alternativas que pueden ser útiles para esos momentos y, quizá,–si el tiempo se lo permite– para convertirlos en parte de su cotidianidad. Su casa puede ser un espacio novedoso de juego, ¡manos a la obra!.



Pasos para convertir el hogar en Espacio para jugar

1.Hagan un inventario. Siéntese con su familia y hagan un inventario de los juegos de infancia tanto de los hijos como de los padres. Luego, busquen los materiales de juego o juguetes con los que es posible realizar esa actividad lúdica. También estudien la manera de realizar un juego que no conocen.

2.Que vuele la imaginación. Para jugar, solo es necesario un poco de creatividad. Pregúntele a los pequeños qué desearían tener en casa; por ejemplo, un barco que pueden armar con los elementos que tienen a la mano, sin comprar nada: con sábanas, con los juguetes, construyendo un puente de papel, con cajas, etc.

3.Juego emocionante. Un cuento puede ser un buen libreto para un juego, elijan el que más les guste a los niños. Los piratas nunca pasarán de moda y encontrar el tesoro podría ser muy divertido para padres e hijos. Pueden esconder objetos de la casa y uno puede ser el encargado de dar las pistas para encontrarlos.



Jugar permite...

Encontrarse con los otros de una manera especial y fortalecer las relaciones. Comprender los elementos propios de la vida como la construcción de acuerdos para el juego. Ayuda a los niños a desarrollar su creatividad, reconocer su entorno y resolver problemas.

Claves para escoger una carrera profesional

Conozca sus competencias y habilidades. Identificarlas es una de las rutas para escoger carrera. Una buena guía son los resultados del Icfes, las calificaciones más altas ayudan a identificar sus habilidades actuales y a conocer sus áreas potenciales, con las que tiene más afinidad.

Ubique instituciones de calidad. Si desea conocer en qué ciudades del país y qué instituciones ofrecen la carrera que busca, ingrese al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, SNIES, y diligencie el formulario. Allí encontrará los nombres de las instituciones, la metodología y el lugar del país donde puede estudiar.

Investigue. Antes de que se matricule en un programa académico, lo mejor es que conozca las condiciones de trabajo de esos profesionales, como salario, tipo de contratación y tiempo que demoran en conseguir empleo.

Busque financiación. Averigüe cuáles son las diferentes opciones de crédito que existen en el país. Icetex y entidades bancarias son algunas de ellas.

800 mil millones de pesos invertirá el Gobierno Nacional en política de educación superior

Siendo conscientes de la importancia de continuar promoviendo el acceso de jóvenes de todas las regiones del país a una educación superior pertinente y de calidad, el actual Gobierno se ha propuesto llegar a un 47 por ciento de cobertura en el año 2014. Para tal fin, el Ministerio de Educación lanzó en días pasados la ‘Política de Educación Superior’ sobre la que se trabajará en los próximos cuatro años como parte del programa ‘Educación de calidad, el camino para la prosperidad’ que busca, además de ampliar la cobertura en este nivel educativo, reducir las tasas de deserción y garantizar que todos los estudiantes finalicen con éxito su proceso educativo.

Para alcanzar esta meta, los rectores de las diferentes instituciones de educación superior hicieron explícito su compromiso de trabajar por estos objetivos con la firma del ‘Acuerdo Nacional para disminuir la deserción en educación superior’, en el en el que se invertirán 800 mil millones de pesos con el objetivo de desarrollar estrategias para fortalecer la financiación de la educación superior, acompañar la nivelación académica de los estudiantes, y promover el apoyo vocacional y el bienestar de los jóvenes que están próximos a ingresar a las universidades.

Con la firma de este acuerdo nacional, aseguró la jefe de la cartera educativa, se busca 'no sólo reducir la tasa de deserción de 45,3 por ciento a 40 por ciento en 2014 para el nivel universitario, sino además reducir los costos que este fenómeno le acarrea al país'.

Asimismo, la Ministra dijo que la deserción de estudiantes de las instituciones de educación superior públicas en 2009 le costó al Estado 221.112 millones de pesos, lo que corresponde al 12,3 por ciento del total de aportes de la Nación.