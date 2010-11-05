Archivo

La Secretaría de Movilidad implementará a partir de mañana el cambio vial de la carrera 48, sentido occidente oriente, desde la calle 79 hasta la calle 69. Según el secretario de Movilidad, Alfredo Piñeres, la medida tiene como fin mejorar el tráfico vehicular en el área de influencia de la avenida Olaya Herrera, por donde circula Transmetro.

El cambio se adoptó teniendo en cuenta los estudios adelantados por la Jefatura Técnica de la Secretaría de Movilidad. En dicho análisis, se detectaron problemas en la seguridad vial, congestión vehicular y de accesibilidad, debido al cierre de la carrera 46 en el tramo de la calle 74 a la calle 72, sentido Occidente - Oriente. Además, encontró que era necesario implementar una medida en el corto plazo, para mitigar el impacto en la movilidad.

Desde el martes 26 octubre se inició la socialización y pedagogía con los guías de la movilidad, grupo que repartió cartas a peatones, conductores, vecinos del sector, almacenes e industrias ubicadas en el área de influencia y en la que se informaba el cambio de sentido único vial. También se instalaron pasacalles informativos de advertencia sobre la nueva medida. 'Esperamos que este tipo de intervenciones contribuyan a mejorar la movilidad y las condiciones de seguridad de los usuarios de esta vía', dijo el secretario Alfredo Piñeres.

A partir de mañana, la Policía de Tránsito, en apoyo con la Secretaría de Movilidad, se ubicará en las intersecciones de la carrera 48 con el fin de orientar a los ciudadanos y prevenir accidentes que pongan en riesgo su vida.