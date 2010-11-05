Archivo

La Secretaría de Movilidad adelanta un estudio para determinar si es conveniente el cobro de parqueo en zonas de espacio público, tal como se hace en otras ciudades del mundo. La idea, según la Secretaría de Movilidad, es legalizar el parqueo a cielo abierto que hay en la ciudad.

Aunque solo es una propuesta, el secretario de Movilidad, Alfredo Piñeres, explicó que se está evaluando si ese mecanismo de parqueo funciona en Barranquilla. En otras ciudades se cobra por parquear el espacio público, que en este caso es en las vías.

El funcionario dijo que para este caso es necesario delimitar unas bahías de parqueo de manera paralela a las vías. Los conductores tienen la posibilidad de pagar a través de celular el parqueo, y si esa persona necesita más tiempo puede renovar la hora de parqueo marcando un número celular.

'Es una propuesta que está en estudio. Funciona muy bien en países como Canadá, puede ser una opción pensando en que la ciudad hoy, fuera del centro, carece de sitios de parqueo. Tener que generar sitios de parqueo como el que hizo la Universidad Autónoma es mucho más difícil que pensar en ocupaciones de vías a más bajo costo', expresó Piñeres.

Según el funcionario, la aplicación de esta medida depende de la evaluación técnica y de la voluntad política de los concejales, puesto que el proyecto, de ser elaborado, tendría que ser aprobado por el Concejo Distrital.

Cuando se le preguntó sobre una concesión similar que fue creada en la administración de Humberto Caiaffa y tumbada por el ex alcalde Guillermo Hoenigsberg, el Secretario de Movilidad dijo que solo es una propuesta que se está evaluando y que nada tenía que ver con ese tema. Dicha concesión tiene una demanda contra el Distrito en el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Cartagena.

OTRA VEZ LOS TAXÍMETROS. Otra medida que piensa retomar la Secretaría de Movilidad es la del taxímetro. En la mesa de concertación entre el Distrito y los taxistas, el gremio se comprometió a socializar la implementación de este mecanismo.

El taxímetro se aplicará luego de que el Distrito de Barranquilla realice el censo de taxis en la ciudad, en el plazo máximo de seis meses. Esto significa que la medida entraría en vigencia a mediados del próximo año.

No obstante la disposición que existe, para adelantar el conteo de vehículos de servicio individual tipo taxi que existen en Barranquilla y Soledad, las empresas se comprometieron a entregar, cuanto antes, la información sobre el parque automotor vigente, vencido y repuesto que tiene cada una de las empresas.