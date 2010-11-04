Archivo

Con la iniciativa de 37 organizaciones sociales, civiles, folclóricas y académicas se realizará hoy en el Paseo Bolívar un homenaje al alcalde Alejandro Char Chaljub.

El reconocimiento está liderado por los dirigentes Aissar Castro, Jaime Contreras, Guillermina Alemán, Rubén Sandoval, Ilva Orozco González y Ostrito valdo Barraza, quienes esperan un acompañamiento de unas 20 mil personas en el acto que se cumplirá a partir de las 4:30 de la tarde en la céntrica avenida.

Para las organizaciones sociales y civiles de la ciudad 'si bien es cierto que en la ciudad hay problemáticas por resolver, no es menos cierto que hoy con la puesta en marcha del plan de desarrollo ‘Ciudad de Oportunidades’, esta ha tomado otro rumbo con las obras que han servido para mejorar la calidad de vida de todos los barranquilleros'.

Alejandro Char fue elegido para el primer cargo de la ciudad con una votación record de más de 216 mil votos.

En el acto se colocará una tarima con pantalla gigante, frente a la entrada principal de la Alcaldía de Barranquilla, y se proyectarán videos con las realizaciones más importantes que ha ejecutado la Administración de la capital del Atlántico, como ‘Barrios a la obra’, ‘Plan Alcalde’ y la reconstrucción de los centros y puestos de salud, convertidos ahora en ‘Pasos’ y ‘Caminos