Se robaron busto de Luis Antonio ‘El Negro’ Robles en Camarones, La Guajira

“Siento una vergüenza muy grande, no quisiera aceptar que en mi pueblo está ocurriendo este humillante acto que nos deja mal parados, pero es necesario que se investigue y se llegue a las últimas consecuencias, esto no lo vamos a tolerar los camaroneros que queremos a nuestro pueblo”, dice Ever Toro Toro, un locutor que ha sido en varias ocasiones el director de la Casa Cultural Luis Antonio Robles.

Ever Toro indicó que la última vez que el busto fue visto en su sitio de la sala de la Casa Robles fue el pasado 30 de abril; sin embargo, solo hasta este lunes, 15 días después, alguien notó que lo habían hurtado de la casa museo.