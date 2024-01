Lo que se sabe del hombre que fue arrollado cuando reclamaba su liquidación

Este medio consultó a Daniel López, quien señaló que el administrador del negocio lo venía amenazando desde el pasado 7 de noviembre e incluso tiene una grabación en la que se escucha la voz de quien sería Jairo Bovea diciendo: "yo te veo trabajando y vamos a tener problemas personales".

Según mencionó el exempleado, esta grabación y otras fueron presentadas ante la Fiscalía.

Sobre las amenazas que denunció, López sostuvo que estas se originaron porque Bovea lo despidió y él le respondió que entonces se iría a trabajar a la competencia. "Eso no lo enojó demasiado y explotó diciéndome un poco de cosas. Me difamó para que no me contratara nadie diciendo que me despidió porque me había encontrado con drogas y había amenazado a mis compañeros de muerte", afirmó el exempleado.

De lo que se ve en el video que circula en redes, el hombre detalló que Bovea lo atropelló y luego lo persiguió para agredirlo físicamente. "Como no me alcanzaba me amenazó con una pistola delante de todo el mundo. Con el atropello me reventó la nariz", denunció.

Ante esto, la otra versión indica que el extrabajador sostuvo una pelea antes de que ocurriera lo que se ve en el video.

Por ahora, las autoridades competentes no se han pronunciado sobre este hecho.