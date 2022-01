Párroco de iglesia fue agredido por un joven en Albania, La Guajira

De acuerdo con los pobladores de Albania, esta no es la primera vez que el religioso es agredido. Un habitante de esa localidad indicó que en otras ocasiones ha sido objeto de agresiones verbales, lo cual fue corroborado por el párroco de la iglesia San Rafael Arcángel.

“Todo el tiempo he tenido oposición a los planes que presento para lograr el mejoramiento de nuestra iglesia, aunque debo reconocer que no se trata de toda la comunidad, sino de un reducido número de personas; la verdad no sé porque me han tomado tanto odio”, expresó el sacerdote.