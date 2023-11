Mujer relató cómo un sujeto presuntamente la intentó asesinar en Fonseca

Asimismo explicó que el sujeto tenía el cuchillo escondido en la pretina del pantalón, al sacarlo le hace una primera cortada en su rostro y luego su amiga trata de detenerlo, pero se cae.

“Mi amiga se cae y luego el hombre me corta por segunda vez, en ese momento corrí y me encerré en un cuarto y cerré la puerta porque la intensión de él era acabar con mi vida porque me persiguió hasta que se fue y luego yo bajé para pedir ayuda”, concluyó Brito Carrillo.

De igual manera se conoció que el agresor está identificado y que los hechos fueron presenciados por varias personas que servirán de testigos para la investigación. Transcendió que el sujeto se habría entregado a las autoridades, aún esto no ha sido confirmado por la Policía.