Niños investigadores promueven su cultura y el turismo en La Guajira

“Ellos han nacido en este mundo digital, yo no; vengo de otra época. Ellos me han fortalecido esa parte digital, de tecnología, y lo que yo les he aportado son todos mis saberes de cultura, lo que me han enseñado mis abuelos. Aprovechamos Uribia, que es el municipio donde inicia nuestro país, y toda esta riqueza que tenemos tanto en territorio como en cultura”, explica la maestra.

Burak no es el único en haber comprobado la utilidad de Mapas Ondas, que tiene descripciones en español, inglés y wayuunaiki; el ahora exministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Arturo Luna Tapia, también estuvo en Uribia y visitó el Alfonso López, entró al mapa y constató cómo las aulas del país se llenan de conocimiento y se fortalecen las actitudes y habilidades necesarias para que los estudiantes participen de manera activa en una cultura de ciencia.

En todo el país, el Programa Ondas ha beneficiado a 4 millones 771 mil 274 niños, niñas y adolescentes y a 93.516 docentes.