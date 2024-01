Se defiende hombre que atropelló a su exempleado por reclamar su liquidación

Tras conocerse el intolerante acto en el que un hombre arrolla a otro cuando este reclamaba su liquidación en Riohacha, La Guajira, el agresor ha salido a dar sus declaraciones defendiéndose de las acusaciones.

“Ponen a trabajar a los trabajadores más de 13 horas y no quieren pagar la liquidación. ¡Desgraciados! Eres un alcahueta”, se le escucha reclamar al ciudadano identificado como Víctor Daniel López a alguien que estaba en el interior del local.

En ese momento, de repente, apareció un vehículo Nissan March dirigiéndose al local. El conductor, que sería el empleador, arrolló al extrabajador, quien se levantó de inmediato.

Luego de esto, Jairo Bovea Morales, como fue identificado el hombre que conducía el vehículo en cuestión y jefe del restaurante ‘Sancho Panza Parrilla’, se defendió diciendo que lo que reposa en el clip, que hasta el mismo Gustavo Petro retuiteó, “no refleja el contexto completo” de la situación.

“Se encuentra circulando un video en los medios de comunicación y redes sociales, dentro del cual me colocan como el peor criminal sin conocer el contexto de los hechos, situación que afecta mi buen nombre y reconocida trayectoria en el (sector) gastronómico”, aseguró el hombre.

Bovea sostuvo que nunca tuvo “la intención fue causar lesiones o la muerte del señor”. Además, según dice, Víctor López no había sido su empleado, a pesar de que su hermano en diálogo con EL HERALDO mencionó que el proceso de liquidación estaba en curso ante los organismos laborales, admitiendo que hubo un vínculo laboral y que todo se había presentado porque se prescindió del contrato de López.

Además, afirmó que Víctor Daniel había atacado en varias oportunidades los distintos locales. Por su parte, el extrabajador denunció que el administrador lo ha amenazado en distintas oportunidades y que, luego de atropellarlo, lo persiguió para darle una golpiza.

"Como no me alcanzaba me amenazó con una pistola delante de todo el mundo. Con el atropello me reventó la nariz", aseveró.

Finalmente, el presunto agresor señaló que colaborará con las autoridades para que investiguen “lo acontecido y desde ya manifiesto mi intención de acudir al llamado y presentarme cuando lo consideren pertinente”.

Sobre este hecho, Petro le pidió a la Fiscalía investigar el “intento de homicidio” y al Ministerio del Trabajo indagar sobre “la falta de pago de los derechos laborales de este trabajador lesionado por exigirlos”.