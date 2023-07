Ingobernabilidad en La Guajira parte del momento en que se elige: comunidad

El arquitecto y líder cívico de Riohacha, Luis Martínez Navas, es de los que piensa que buena parte de responsabilidad es de la comunidad que elige. “No tomamos decisiones acertadas y eso genera inestabilidad. Mire que el alcalde Bermúdez en la primera sanción que le aplicaron acató sin problemas y en la segunda se resiste aceptarla, yo creo que nuestros gobernantes necesitan buenos asesores, que los hay en La Guajira, pero deben aceptar las recomendaciones porque no lo están haciendo”.

El abogado Jaime Peralta sostiene que está llegando a esos importantes cargos muchas personas que no tienen noción de administración pública y lo peor es que no se dejan asesorar, no tienen en cuenta el régimen legal y obvio no se someten a él.