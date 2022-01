Se registran largas filas para comprar gasolina en La Guajira

Es así como el cupo mensual pasará de 2,5 millones de galones a 4,8 millones de galones. Este es el máximo histórico de asignación de combustible con beneficios para el departamento, que contará con 2,3 millones de galones adicionales frente a la metodología anterior.

Un vocero de los dueños de estaciones de gasolina afirmó que las estaciones están surtiendo normalmente el combustible y que esto sucede cada inicio de mes cuando las personas van a buscar el subsidiado antes de que se acabe.

Lo que muchos no se explican cómo en La Guajira se acaba rápidamente el cupo de gasolina, lo que genera que se comience a vender la gasolina no subsidiada a un mayor precio, mientras que en otras regiones no sucede esto.