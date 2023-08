“La naturaleza ya declaró la emergencia en La Guajira”: FUCAI

Alude que si las medidas extraordinarias contribuyen de manera efectiva para que estos pueblos tengan acceso a agua, a alimentos y mejoren las carreteras, bienvenidas sean.

En la entrevista con EL HERALDO sostuvo que independiente del proceso que siga, si es a través de la declaratoria de emergencia o de la ruta ordinaria “no hay duda que la crisis humanitaria en La Guajira es muy grave, pareciera no tener fondo, tocó fondo desde el año 2012 y sigue tocando fondo. Los niños siguen muriendo, no hay agua, no hay alimentos, y a pesar de que la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucionales y dio orden a todas las entidades del Estado de que tomaran medidas han pasado 6 años y no lo han hecho y los niños siguen muriendo”.

Ante esto indica que no hay duda de que la crisis humanitaria no se ha resuelto por los caminos ordinarios constitucionales y al declarar la emergencia hay un argumento que es la emergencia climática, “yo creo que la naturaleza ya declaró la emergencia en La Guajira hace varios años y en varias ocasiones la sociedad civil y los mismos indígenas le han pedido a distintos gobiernos que se declare la emergencia ambiental en La Guajira porque no hay agua en el sector rural, hemos visto morir los chivos y otros animales y los niños, y hemos visto a comunidades tomando barro espeso porque el agua del jagüey se secó”.