No había plata: contratista de soldador que dañó monumento del acordeón

“Toca así, porque a veces las cosas no salen como ellos creen”, fue con lo que se excusó el soldador que destruyó de manera parcial el acordeón más grande de Colombia ante el no pago de su trabajo como soldador en la construcción del monumento.

El hombre que dice que trabajó “día y noche” para la entrega de la obra que se alzó en la Glorieta Sur del municipio de Villanueva, La Guajira, le adeudan 150 mil pesos de su trabajo pero el contratista dice que lo que le deben no es porque quiera.

Lo que ocurrió, explicó Manuel José Rincón Pico, el artista detrás del monumento, fue que para el 30 de diciembre, fecha en la que fue entregada la obra, no había dinero en los cajeros por lo que solo le pudo dar un adelanto a todos los trabajadores y quedaba pendiente el monto que el soldador reclamaba.

“El día que nos veníamos se le dieron 300 mil pesos, se le debían 150 mil, porque no había de dónde sacar plata, porque Davivienda se saturó, se acabó la plata, estaban las colas largas y en los corresponsales de Bancolombia fue la misma cosa, entonces se les dijo que se les pagaba al día siguiente”, dijo.

Rincón asegura que el soldador que causó el daño al bien público fue contratado por tres días, cada uno a 100 mil pesos y posteriormente se hizo un incremento adicional por unas horas extras, quedando pactado el pago de 150 mil pesos por día.

El artista se mostró sorprendido por los daños causados al acordeón de la obra denominada "Monumentos en Homenaje a la Cultura y la Identidad Folclórica del Municipio".

“Fue de un día para otro, no aguantó ni las 24 horas, sin ninguna razón, no sé en qué términos estaba, una persona normal no hace eso, hay otras maneras de cobrar, ahí está la oficina de trabajo”, enfatizó.

No solo Rincón Pico se pronunció sino también la entrante administración de Villanueva quien a través de un comunicado rechazó “todo tipo de afectación o daño a los bienes públicos del municipio, así como cualquier vía de hecho”.

La Alcaldía local, en cabeza de Cielo Peñaloza, le pidió a Manuel Rincón que “de manera inmediata y categórica” cumpla las obligaciones laborales y salariales del soldador. Así mismo, se le requirió mantener al día el pago de prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social y de obligaciones parafiscales, tanto suyas como de su equipo de trabajo, además de cumplir a cabalidad con las actividades estipuladas en el contrato.

Finalmente, se convocó y citó a una reunión de seguimiento para este 5 de enero con el fin de verificar, por parte de la Alcaldía, el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales y avances de la obra que se inauguró el 30 de diciembre.