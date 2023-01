En 2023 han nacido en hospital de Rioacha más hijos de migrantes que guajiros

Vienen en estado de riesgo

“Estas mujeres desafortunadamente llegan en precarias condiciones de salud y muchas pasan la frontera cuando les falta solo un mes para dar a luz y vienen padeciendo diferentes patologías, la desnutrición no es extraña entre ellas y según lo que nos comentan, a lo largo del embarazo nunca se hicieron control, por lo que la morbimortalidad de la criatura se sube de manera abrumadora y el riesgo para ellas mismas es grande”, sostiene el médico ginecobstetra Jorge Borrego Mejía, uno de los profesionales guajiros que ha tenido que afrontar esta crisis y conocer muy de cerca el episodio de sufrimiento en el que se convierten muchos de esos embarazos que no fueron deseados y que los protagonistas no estaban preparados para asumir.