En La Guajira el 41.58% de la población tiene las dos dosis contra covid-19

Con respecto a la ocupación de camas, el departamento cuenta con 43 pacientes hospitalizados, nueve confirmados y 34 casos sospechosos por covid-19; 7 pacientes en cuidados intermedios, 3 confirmados y cuatro sospechosos. Seguidamente, 4 pacientes en Unidades de Cuidados Intensivos adultos, 2 confirmados y 2 sospechosos.

La secretaria indicó que, en la curva epidémica en La Guajira aún no se ha identificado en laboratorio casos positivos de la variante Ómicron, sin embargo, no se descarta que pueda estar circulando en el departamento, pues se ha identificado que la población se ha enfermado con síntomas respiratorios que no se han confirmado.

“Cabe resaltar que, los síntomas más comunes de esta variante del covid-19 son similares a los de un resfriado común como: secreción nasal, dolor de cabeza, fatiga, estornudos y dolor de garganta. Por esta razón, la secretaría de Salud reitera que si se llega a presentar algún síntoma debe aislarse de forma inmediata y comunicarse con la EPS para solicitar la prueba y lograr confirmar si está contagiado de covid-19 o no”, señaló la funcionaria.