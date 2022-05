En La Guajira sí se habla de Bruno, el arroyo amenazado por empresa minera

Pulowi, la diosa que protege el agua para los indígenas wayúu, se le apareció en sueños a un anciano de la desértica Guajira colombiana para decirle que había que “armonizar” a Bruno, un arroyo que la mina del Cerrejón desvió parcialmente y que está en medio de una disputa legal para determinar si se explotará carbón en su cauce original.



Al contrario que en la familia Madrigal, protagonista de la película "Encanto", en esta región sí se habla de Bruno. El sueño fue en 2018, y desde entonces no han conseguido "armonizarlo".



No es la primera fuente hídrica que Cerrejón, la mina a cielo abierto más grande de Latinoamérica, ha intervenido en La Guajira, una región ubicada en el extremo norte y la zona de clima desértico más grande del país. Ya son más de 16, según relata en una entrevista con Andrónico Urbay, líder de la comunidad wayúu.



No obstante, Yo’uluna, el nombre en wayuunaiki de Bruno, "tiene una significación importantísima porque es el que está en territorio wayúu y es la fuente principal del río Ranchería", una de las fuentes hídricas más importantes de la región, agrega.