Contraloría envió comitiva a La Guajira por caso de carrotanques parqueados

“Les hemos pedido que levanten testimonios de la comunidad y de funcionarios directamente de la unidad para que hoy al final del día podamos tener una versión oficial de realmente qué está pasando con estos equipos que fueron comprados, no para que estuvieran estacionados, sino para que se pusieran en servicio y operación en un momento en donde el fenómeno de El Niño está ocasionando, en departamentos como La Guajira, problemas en abastecimiento de agua”, dijo Zuluaga en declaraciones a medios.

Hace más de un mes la Ungrd anunció la llegada de 40 carrotanques para surtir de agua a las comunidades, en especial de la Alta Guajira, pero estos siguen estacionados porque no tienen conductores, no hay combustible, no se sabe de dónde se van a surtir de agua y de paso los líderes guajiros advierten que estos vehículos doble troque con capacidad de 16 mil litros no podrán ni entrar a algunas zonas.