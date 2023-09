Confrontación entre familias en La Guajira genera desplazamientos

El mismo personaje sostiene en la comunicación que es doloroso ver como las personas que han estado durante toda una vida en su pueblo ahora deben salir para resguardar a sus familiares.

El mismo oficio de Castrillo Moscote dice más adelante que el suscrito se encuentra en medio del conflicto, pues mis lazos consanguíneos maternos paternos me unen con las dos partes en conflicto, en la actualidad La Punta parece un pueblo fantasma, las personas no salen a trabajar ni a recrearse. Casi todos viven d la pesca y la agricultura, pero no salen a sus labores y muchos prefieren estar encerrados y otros optaron por abandonar el pueblo y finaliza lamentándose de que estando estas personas unidas por lazos sanguíneos, se estén afectando de esa manera. “Pido ayuda para parar una guerra que ya inició”, termina diciendo.