Petro pide a Fiscalía investigar “intento de homicidio” en caso de Riohacha

En su cuenta de X el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el caso de Victor Daniel López, el ciudadano que fue atropellado cuando exigía el pago de su liquidación en Riohacha, La Guajira.

El mandatario pidió tanto a la Fiscalía como el Ministerio del Trabajo iniciar las investigaciones pertinentes. "Le solicito a la Fiscalía y al Ministerio del Trabajo investigar este intento de homicidio y al ministerio la falta de pago de los derechos laborales de este trabajador lesionado por exigirlos en Riohacha, Guajira", aseveró el jefe de Estado.

Los hechos, que son materia de investigación, ocurrieron en la mañana del 31 de diciembre frente a un establecimiento llamado Sancho Panza y cuyo administrador es Jairo Bovea, el conductor que aparece en el video. Su hermano le explicó a EL HERALDO que se trató de un accidente y la intención no fue hacerle daño al trabajador. Además, mencionó que Víctor Daniel López había atacado en varias oportunidades los distintos locales por causa de que se prescindió del contrato.

Detalló que el proceso de liquidación está en curso ante los organismos laborales. Por su parte, el extrabajador denunció que el administrador lo ha amenazado en distintas oportunidades y que además luego de atropellarlo, lo persiguió para darle una golpiza.

"Como no me alcanzaba me amenazó con una pistola delante de todo el mundo. Con el atropello me reventó la nariz", aseveró.