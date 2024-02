“Los carrotanques no van a poder entrar donde existen necesidades”

Senador, hay muchos sectores que han cuestionado duramente el contrato, que el contratista no tiene experiencia. ¿A usted también le huele mal?

R.

Yo creo que son las autoridades las que deben salir a aclarar ese inconveniente, que es un inconveniente ya técnico, contractual. A mí lo que me preocupa de verdad es La Guajira en estos momentos y esta provisión de agua efectivamente a las comunidades que lo necesitan. Y eso no va a ser eficiente, no va a ser eficiente y por eso lanzo la alerta.

Le estoy diciendo al país que los carrotanques no son efectivos en esa forma que fueron hechos. Además hay un tema que repito y repito todos los días, falta la carretera. La carretera haría posible que estos carrotanques se acercaran más a su objetivo, pero este gobierno no ha puesto a andar nuevamente el contrato que existe para la carretera que comunica de Bolivia a Nazaret, que está contratada en una tercera parte.

Ese contrato está suspendido creo que hace año y medio y este gobierno no ha sido capaz de echar a andar ese contrato nuevamente y nos preocupa porque ya no se está construyendo ni se está haciendo un metro o un kilómetro de carretera. Y lo segundo es que no dicen nada de las dos terceras partes que faltan por contratar. Con esa contratación de esa carretera y actuando en paralelo con otras soluciones, sí que de verdad vamos a darle las posibilidades que necesite esa región y es conectarla con el país y que tenga primero por dónde entrar mejor en el Estado y segundo el mercado en términos económicos.