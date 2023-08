Candidatos de La Jagua dicen estar felices con anulación de inscripciones

José Amiro Morón ha dicho que pedirá de manera expresa y formal al CNE que analice todas las inscripciones que se hicieron y se proceda según la ley con las que sean encontradas espurias.

En ese mismo sentido se pronunció la candidata Ivon Rosana Manjarrez Ustariz. Dice que no solo se ha quejado por esto, sino que pidió a las autoridades competentes intervenir porque no es justo que los que no viven allí decidan quién será el alcald y es por eso que ahora la comunidad, no solo de La Jagua del Pilar, sino de todo el departamento de la Guajira, quiere saber: ¿si las inscripciones de cédulas de personas que habitan otros municipios guajiros o fuera de la península, no las ordena ni el uno ni el otro, entonces quien lleva los ciudadanos a La Jagua para